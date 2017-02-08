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В Пензенской области в 2016 году изъяли из оборота 1,5 тонны мясных продуктов

09:19 | 08.02.2017 | Общество

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Пенза, 8 февраля 2017. PenzaNews. 1 тыс. 561 кг мясных и птицепродуктов изъято из оборота в Пензенской области в 2016 году.

В Пензенской области в 2016 году изъяли из оборота 1,5 тонны мясных продуктов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Пензенской области, данная продукция реализовывалась с нарушениями обязательных требований.

«За 2016 года проведены проверки 289 объектов, занятых производством и оборотом мяса и мясных продуктов, в ходе которых выявлены нарушения законодательства в 91% объектов. Основными нарушениями действующего законодательства стали неудовлетворительное санитарно-техническое состояние и содержание помещений, отсутствие необходимых товарно-сопроводительных документов, несоблюдение условий хранения и транспортировки продукции, правил личной гигиены персоналом и отсутствие необходимой маркировки продукции», — пояснили в ведомстве.

В управлении добавили, что всего было исследовано 2 тыс. 803 пробы мяса.

«Несоответствие по микробиологическим показателям выявлено в 3,4%, по физико-химическим показателям в 1%. Неудовлетворительных проб по санитарно-химическим и паразитологическим показателям не выявлено. Наличие ГМО, антибиотиков, радиоактивных веществ в пробах мяса, мясной и птицепродукции не обнаружено», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что к административной ответственности в виде штрафа привлечены более 265 должностных, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а общая сумма наказаний составила 965 тыс. 830 рублей.
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