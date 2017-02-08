«Сан-Лико» не удалось оспорить штраф в 150 тыс. рублей за нарушения в «Изумрудном городе» Общество

Пенза, 8 февраля 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения решение Октябрьского районного суда, которым признано законным постановление о привлечении ООО «Компания «Сан-Лико» к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности в развлекательном центре «Изумрудный город».

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«В августе 2016 года в спортивно-оздоровительном комплексе, расположенном в Пензе на проспекте Строителей, 1, — развлекательном центре «Изумрудный город», принадлежащем на праве собственности ООО «Компания «Сан-Лико», выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно — для покрытия пола в зале для игры в боулинг применен материал с более высокой пожарной опасностью, эвакуационные пути не могут обеспечить безопасную эвакуацию людей, лестничные клетки не отделены от примыкающих помещений противопожарной перегородкой, в помещении танцпола, гостиницы и кухни отсутствует автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она добавила, что также двери в развлекательном центре на пути эвакуации открываются не по направлению выхода из здания, планы эвакуации не соответствуют ГОСТу, нарушены требования пожарной безопасности в парильной, в сауне отсутствует обособленный эвакуационный выход наружу, огнетушители не перезаряжены, а в электрощитовой допускается складирование сгораемых веществ и материалов.

«За допущенные нарушения ООО «Компания «Сан-Лико» главным государственным инспектором Пензы по пожарному надзору был назначен административный штраф в сумме 150 тыс. рублей. Не согласившись с постановлением, представитель компании подал жалобы сначала в Октябрьский районный суд Пензы, а затем в вышестоящую инстанцию, которые остались без удовлетворения», — уточнила собеседница агентства.