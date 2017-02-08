В Пензе впервые наградили победителей конкурса «Ученый года» Общество

Пенза, 8 февраля 2017. PenzaNews. Награждение победителей конкурса «Ученый года – 2016» состоялось в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню российской науки, которое прошло в Пензе в среду, 8 февраля.

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В холле областного драматического театра имени А.В. Луначарского была организована выставка научных достижений вузов Пензенской области.

В ходе торжественной части мероприятия, губернатор Иван Белозерцев, обращаясь к собравшимся, подчеркнул, что в современном мире успехи регионов и государства в целом во многом обусловлены развитием науки.

«Все мы знаем, что наука — двигатель прогресса в любом обществе и без нее немыслимо будущее. Но далеко не каждый задумывается о том, что за этими словами кроется колоссальный труд огромного количества людей, ученых, изобретателей, рационализаторов, инженеров — тех, кто не только предлагает, но и несмотря на все сложности продвигает в жизнь креативные идеи, инновации, подчас способные кардинальным образом изменить положение дел в отраслях экономики России», — отметил глава региона.

Он добавил, что Пензенская область славится своим научным потенциалом, а разработки ученых региона получают признание не только на российском, но и на мировом уровне.

«Каких бы открытий вы ни совершали, каких бы высот ни достигали, всегда следует помнить, кто вы, для кого совершаете научное открытие, кому вы обязаны своими успехами и достижениями», — сказал Иван Белозерцев.

После этого он вручил награды победителям первого конкурса «Ученый года».

Так, в номинации «Технические науки» лучшими стали профессор кафедры «Механизация технологических процессов в АПК» ПГАУ Николай Ларюшин, доцент кафедры «Вычислительные машины и системы» ПензГТУ, завкафедрой общепрофессиональных дисциплин филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева Владимир Савицкий, завкафедрой «Математика и суперкомпьютерное моделирование» ПГУ Юрий Смирнов и завкафедрой «Механика» ПГУАС Александр Шеин.

В категории «Естественные науки» не было равных профессору кафедры «Математика и математическое моделирование» ПГУАС Ирине Гарькиной, профессору кафедры «Биотехнологии и техносферная безопасность» ПензГТУ Сание Ефремовой, профессору кафедры «Переработка сельскохозяйственной продукции» ПГАУ Анне Кшникаткиной и завкафедрой «Терапия» ПГУ Валентину Олейникову.

Среди тех, кто занимается гуманитарными науками, лучшими учеными признаны профессор кафедры «Организация и информатизация производства» ПГАУ Любовь Винничек, доцент кафедры «Экономика и управление» ПензГТУ Екатерина Григорян, профессор кафедры «История России и методика преподавания истории» ПГУ Виктор Кондрашин и завкафедрой «История и философия» ПГУАС Лариса Королева.

Также губернатор наградил победителей конкурса «Инженер года».

Помимо этого, глава региона вручил благодарственные письма студентам пензенских вузов за участие в научной и исследовательской деятельности.

Кроме того, пятеро молодых людей отмечены именными стипендиями губернатора в размере 30 тыс. рублей.