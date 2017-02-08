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Попавшийся на нарушении закона должник выплатил более 70 тыс. рублей алиментов

18:12 | 08.02.2017 | Общество

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Пенза, 8 февраля 2017. PenzaNews. Житель Земетчинского района Пензенской области погасил долг по алиментам в размере 73 тыс. рублей после того, как попался за рулем, будучи лишенным права управления транспортным средством.

Попавшийся на нарушении закона должник выплатил более 70 тыс. рублей алиментов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Накануне новогодних праздников судебный пристав-исполнитель ограничил должника в праве управления транспортом, однако мужчина не воспринял это всерьез. В конце января он был задержан сотрудниками Госавтоинспекции во время управления транспортным средством. Они составили в отношении него протокол по ст. 17.17 КоАП РФ «Нарушение установленного в соответствии с законодательством об исполнительном производстве временного ограничения на пользование специальным правом», — сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по Пензенской области Яна Загребельная.

Она пояснила, что санкция статьи предусматривает наказание в виде обязательных работ сроком до 50 часов или лишение водительских прав на период до 1 года.

«Чтобы смягчить его, мужчина оплатил задолженность по алиментам в полном объеме. В тот же день гражданин получил постановление о снятии ограничения в специальном праве», — сказала собеседница агентства.

Яна Загребельная отметила, что дело об административном правонарушении находится на рассмотрении у мирового судьи.
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