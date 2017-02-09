Шар с Федором Конюховым и Иваном Меняйло пролетел над Пензенской областью Общество

Пенза, 9 февраля 2017. PenzaNews. Российский путешественник Федор Конюхов и мастер спорта по воздухоплаванию Иван Меняйло, которые пытаются установить новый рекорд по продолжительности передвижения на тепловом аэростате объемом 10 тыс. кубометров, пролетели над Пензенской областью. Об этом свидетельствует метка на карте, где прокладывается маршрут экспедиции.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Судя по ней, примерно в 21.30 путешественники проследовали на шаре недалеко от Пензы — в районе Сурского водохранилища. Полет продолжается в направлении Саратова.

Руководитель экспедиционного штаба Оскар Конюхов, который является сыном всемирно известного пилота, опубликовал фотографию теплового аэростата, летящего вдоль трассы. Снимок сделан фотографом Николаем Пономаревым.

Сопровождает его лаконичная подпись «Где-то под Пензой».

Тепловой аэростат стартовал в 9.03 вторника, 7 февраля, из аэродрома Южный в Рыбинске Ярославской области. Экипаж сопровождает команда подбора, которая собирает отработанные баллоны.

Шар, на котором передвигаются путешественники, имеет объем оболочки 10 тыс. кубометров и является самым большим тепловым аэростатом в России из зарегистрированных в реестре воздушных судов в настоящий момент.

Первые сутки полета прошли в штатном режиме.

К настоящему времени побит национальный рекорд в 19 часов, установленный Федором Конюховым и Иваном Меняйло 15 марта 2015 года. Задача пилотов — установить абсолютный мировой рекорд по продолжительности полета на тепловом аэростате и продержаться в воздухе дольше 51 часа.