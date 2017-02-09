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В Пензе выявлена несанкционированная ледовая переправа

13:37 | 09.02.2017 | Общество

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Пенза, 9 февраля 2017. PenzaNews. Сотрудники управления по делам ГО и ЧС Пензы выявили несанкционированную ледовую переправу от пляжа «Ангарка» на 2-ю улицу Кошевого в ходе рейда, направленного на обеспечение безопасности людей на водных объектах в зимний период.

В Пензе выявлена несанкционированная ледовая переправа

Фото: Penza-gorod.ru

«В целях предотвращения выезда автотранспорта на лед установлены дополнительные запрещающие знаки и заградительные элементы. С жителями домов частного сектора проведена профилактическая беседа», — сообщили ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

В мэрии отметили, что, несмотря на принимаемые меры профилактики, граждане продолжают выезжать на неокрепший лед на машинах.

«В отношении нарушителей будут составляться протоколы об административном правонарушении по ст. 9.4 КоАП Пензенской области, которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 3 тыс. рублей», — сказали в пресс-службе.
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