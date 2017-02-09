Улицам Пензы предлагается присвоить имена Дмитрия Шорникова и Владимира Квышко Общество

Пенза, 9 февраля 2017. PenzaNews. Имена сотрудников управления ФСБ России по региону Дмитрия Шорникова и Владимира Квышко, погибших при исполнении служебного долга в Чечне, предлагается присвоить двум улицам в микрорайоне Заря города Пензы.

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Начальник управления градостроительства и архитектуры мэрии Магомед Агамагомедов представил проект соответствующего решения на заседании постоянной комиссии гордумы по градостроительству, землепользованию и собственности в четверг, 9 февраля.

Предполагается, что решение по данному вопросу будет принято в ходе очередной сессии.

Подполковник ФСБ России Владимир Квышко погиб в Чечне в 1996 году при исполнении служебного долга, спасая боевых товарищей. Посмертно награжден Орденом мужества. Приказом начальника УФСБ России по Пензенской области навечно зачислен в списки личного состава управления, а распоряжением главы администрации города Пензы его имя присвоено средней школе №25.

Сотрудник ФСБ России капитан юстиции Дмитрий Шорников погиб в Чечне в 2000 году при исполнении служебного долга. За участие в контртеррористической операции награжден Орденом мужества посмертно.