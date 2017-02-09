В Нижнем Ломове кадастровый инженер оштрафован на 30 тыс. рублей за подлог документов Общество

Пенза, 9 февраля 2017. PenzaNews. Кадастровый инженер нижнеломовской компании «Бюро технических изысканий» Константин Кузнецов привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей за подлог документов. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«К подготовленному Константином Кузнецовым межевому плану земельного участка, направленному в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пензенской области, было приложено письмо администрации Нижнего Ломова со сведениями, искажающими действительное содержание документа. Это письмо было сделано кадастровым инженером посредством сканирования бланка мэрии и подписи главы администрации города и последующей компьютерной обработки его текста. Внесение в документ несоответствующих действительности сведений о принадлежности земельного участка к определенным территориальным зонам было необходимо для снятия приостановления его государственного кадастрового учета», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что мировой судья признал мужчину виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 14.35 КоАП РФ «Нарушение законодательства о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и кадастровой деятельности».

«Не дожидаясь вступления постановления в законную силу, виновным лицом административный штраф оплачен в полном объеме», — сказала Светлана Артамонова, добавив, что к настоящему времени постановление вступило в силу.

По ее словам, нарушения законодательства о кадастровой деятельности устранены, земельный участок поставлен на учет, а Константину Кузнецову объявлен выговор.