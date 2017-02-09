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В гордуме Пензы обсудили будущее территории у дворца единоборств «Воейков»

17:24 | 09.02.2017 | Общество

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Пенза, 9 февраля 2017. PenzaNews. Земельный участок, расположенный на улице 40 лет Октября в Пензе — неподалеку от дворца единоборств «Воейков», планируется выставить на торги. Об этом сообщил начальник управления градостроительства и архитектуры мэрии Магомед Агамагомедов в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по градостроительству, землепользованию и собственности в четверг, 9 февраля.

В гордуме Пензы обсудили будущее территории у дворца единоборств «Воейков»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе обсуждения этого вопроса депутат Алексей Шуварин усомнился в целесообразности перевода участка в категорию «Общественно-деловые и коммерческие зоны».

По мнению народного избранника, эту территорию следовало бы отвести под парк.

«По крайней мере, частично. Все-таки объект спортивного назначения. Сзади если бы был парк и зона отдыха, наверное, было бы очень неплохо для этого микрорайона. Напомню, что в том микрорайоне вообще парка нет», — отметил Алексей Шуварин.

В свою очередь Магомед Агамагомедов пояснил, что участком заинтересовался инвестор.

«Дело в том, что по данной территории долго шли дебаты и споры, в том числе и в судебном порядке. Участок в настоящее время вернулся в муниципальную собственность. Имея интерес от инвесторов, мы будем рассматривать его, первое, для продажи. Второе, конечно, при разработке проекта планировки мы зоны отдыха будем требовать и предусматривать», — заверил он.

Начальник управления добавил, что из-за прохождения высоковольтных линий отдать участок целиком под парковую зону невозможно.
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