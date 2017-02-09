Дизайнер из Пензы считает, что в России можно создать бренд одежды мирового уровня Общество

Пенза, 9 февраля 2017. PenzaNews. Уроженка Пензы, дизайнер Ксения Князева намерена доказать, что в России можно создать конкурентоспособный бренд одежды и вывести его на мировой рынок.

Фото из личного архива Ксении Князевой

«Я работаю в этой сфере и создаю свой бренд [«Ksenia Knyazeva»] уже семь лет. За это время у меня накопился огромный опыт, информация о том, где берутся хорошие ткани, фурнитура, какие есть золотые руки в нашей стране, которые могут отвечать за аксессуары, за вышивку, кто-то сумки шьет. В России очень много умельцев, которые могут поучаствовать в создании своего собственного бренда», — прокомментировала Ксения Князева ИА «PenzaNews».

Она добавила, что в России можно шить одежду, которая по цене сможет конкурировать с производителями из Китая, Италии, Франции и других стран.

«Имея здесь лабораторию, которая придумывает концепцию, разрабатывает коллекцию, принты, вышивки, жаккарды, авторские ткани, распределив все это по нескольким заводам и фабрикам, […] и если у вас есть цех свой, то можно вполне создать конкурентоспособный бренд. Плюс у нас есть очень талантливые конструкторы, которые даже вручную могут создавать лекала», — пояснила собеседница агентства.

Вместе с тем Ксения Князева отметила, что брендовая одежда в любом случае не будет конкурировать с продукцией, рассчитанной на массового потребителя.

«Сейчас у меня цена находится в сегменте «средний плюс». Такого же качества изделия в России продаются гораздо дороже. Если у нас платье стоит 15–20 тыс. рублей, то у подобных брендов, с которыми мы даже на одной фабрике шьем — от 60 тыс. рублей и выше», — сказала она.

По ее словам, для реализации амбиций по выходу на мировой уровень российские дизайнеры должны перестроить свою работу: выпускать коллекцию не непосредственно перед продажей, а намного раньше, чтобы с ней могли ознакомиться байеры, отвечающие за закупку в индустрии моды.

«Мы сейчас создаем коллекцию «Осень–зима 2017–2018 годов», уже подготовили лукбуки, пошита коллекция в образцах. Буквально в 20-х числах февраля мы выходим на CPM — это международная выставка, где российские байеры отсматривают новые бренды для себя и пишут заказы на новые коллекции», — отметила Ксения Князева.

Отвечая на вопрос о том, насколько, по ее мнению, брендовая одежда востребована в родной Пензе, дизайнер обратила внимание на уровень доходов в регионе.

«Когда я начинала, то открывала магазин в Пензе. Это была катастрофа. [...] Я знаю, что Пензенская область — один из самых бедных регионов нашей страны, к сожалению. Мало кто в нашем городе может позволить себе купить платье за 20 тыс. рублей, когда зарплата у него 15 тыс. рублей», — сказала она.

При этом Ксения Князева отметила, что жительницы Пензы стремятся одеваться модно и красиво.

«В Пензе, самое главное, девчонки очень модные, очень хотят модно одеваться, большинство из них со вкусом. Они бы с радостью носили нашу одежду, если бы была такая финансовая возможность», — резюмировала дизайнер.

Ксения Князева (настоящее имя — Оксана Иванова) родилась в Пензе 19 октября 1985 года в Пензе.

Когда ей было 8 месяцев, семья переехала в город Заречный Пензенской области.

В 2007 году окончила Пензенский государственный педагогический университет имени В.Г. Белинского по специальности «Журналистика».

На третьем курсе начала работать на «11 канале» ведущей, была виджеем на радиостанции «Европа Плюс Пенза».

В 2009 году переехала в Москву. Начала трудиться на «Первом канале» в программе «Доброе утро» в рубрике о моде.

С 2010 года занимается развитием собственного бренда дизайнерской одежды «Ksenia Knyazeva».