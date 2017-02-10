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В Пензенской области не зафиксировано участия детей в игре «Беги или умри» — глава УМВД

12:01 | 10.02.2017 | Общество

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Пенза, 10 февраля 2017. PenzaNews. Случаев участия детей в смертельно опасной игре «Беги или умри», к которой несовершеннолетних побуждают через социальные сети, пока в Пензенской области не зарегистрировано. Об этом сообщил начальник регионального управления МВД России генерал-майор полиции Юрий Рузляев.

В Пензенской области не зафиксировано участия детей в игре «Беги или умри» — глава УМВД

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Да они [детские игры, предполагающие риск для жизни] сейчас есть, они в Интернете просматриваются, дети эти вещи обсуждают. У нас пока этих случаев не было, но это пока», — сказал он, отвечая на вопрос депутата Дмитрия Семина в ходе 41-й сессии Законодательного собрания Пензенской области в пятницу, 10 февраля.

Юрий Рузляев пояснил, что уже даны поручения профилактическим службам ведомства усилить разъяснительную работу во всех без исключения образовательных организациях.

«Мы знаем об этом и мы работаем в плане профилактики», — подчеркнул генерал-майор полиции.

В качестве способа противодействия подобным играм руководитель управления МВД России по Пензенской области назвал ограничительные меры.

«Надо принимать срочные меры по доступу детей к этим сайтам и этому Интернету», — подчеркнул он.

Игра «Беги или умри» оказалась в центре внимания общественности в феврале 2017 года. По ее условиям ребенок должен пробежать перед движущимся автомобилем на минимальном расстоянии и остаться живым. Как правило, происходящее на камеры мобильных телефонов снимают сверстники несовершеннолетнего. Нередко такие случаи заканчиваются летальными исходами.
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