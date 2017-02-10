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Юрий Рузляев убежден, что здание УМВД на улице Пушкина в Пензе введут в эксплуатацию летом

12:48 | 10.02.2017 | Общество

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Пенза, 10 февраля 2017. PenzaNews. Административное здание регионального управления МВД России на улице Пушкина в Пензе, которое является одним из самых известных в городе долгостроев, планируется ввести в эксплуатацию в 2017 году. Об этом сообщил начальник регионального ведомства генерал-майор полиции Юрий Рузляев.

Юрий Рузляев убежден, что здание УМВД на улице Пушкина в Пензе введут в эксплуатацию летом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Основная задача на текущий год — закончить работы по введению в строй нового административного здания УМВД на улице Пушкина, строительство которого затянулось на десятилетия», — сказал он, выступая с отчетом об оперативной обстановке и результатах работы подразделений органов внутренних дел региона в ходе 41-й сессии Законодательного собрания Пензенской области в пятницу, 10 февраля.

В связи с этим возник вопрос у депутата Сергея Егорова.

«Вы в конце своего выступления оптимистично сказали, что наконец-то здание УМВД в этом году может быть пущено. Это Ваше пожелание или забрезжили реальные надежды?» — поинтересовался он у Юрия Рузляева.

В ответ на это руководитель управления заверил, что открытие здания состоится летом.

«Нет, это убедительное утверждение, если хотите, что мы его запустим в этом году, летом, и перейдем в новое здание», — подчеркнул Юрий Рузляев.
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