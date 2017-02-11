За передачу водителем вознаграждения полицейскому его работодатель заплатит 1 млн. рублей Общество

Пенза, 11 февраля 2017. PenzaNews. Октябрьский районный суд Пензы оставил без изменения постановление мирового судьи, которым компания из Санкт-Петербурга привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 млн. рублей за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».

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«Установлено, что утром 21 февраля 2016 года возле стационарного поста полиции, расположенного на 627 км федеральной трассы М5 «Урал», водитель автомашины «Freightliner» с полуприцепом, являясь работником санкт-петербургской фирмы передал инспектору ГИБДД взятку в размере 9 тыс. 300 рублей за несоставление протоколов об административных правонарушениях», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Октябрьского районного суда Пензы.

Он уточнил, что в машине было выявлено отсутствие тахографа, а также зафиксирован факт перевозки опасного груза без специального оборудования.

По его словам, компания настаивала, что водитель действовал исключительно в своих интересах, а фирма к незаконному вознаграждению не имеет отношения, однако этот довод был признан несостоятельным.

«Обстоятельства дела выяснены всесторонне, полно и объективно. Оснований, влекущих отмену постановления мирового судьи, не установлено», — подчеркнул представитель Октябрьского районного суда.