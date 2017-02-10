Пензенский «Росток» обнесли строительными лесами Общество

Пенза, 10 февраля 2017. PenzaNews. Один из символов Пензы — монумент «Росток» — обнесен строительными лесами в рамках работ по реконструкции набережной реки Суры.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В настоящее время от глаз жителей и гостей города его скрывает зеленая сетка.

Кроме того, территория вокруг «Ростка» и стелы «Слава Героям» обнесена металлическим забором. Размещенная на нем табличка информирует о том, что в настоящее время осуществляется первый этап капитального ремонта набережной.

Заказчиком работ выступило управление капитального строительства Пензы, генеральным подрядчиком — ООО «УК «Возрождение торговый дом» из Санкт-Петербурга.

В качестве даты начала работ указан декабрь 2016 года, окончания — ноябрь 2017 года.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации Пензы, к настоящему времени произведен демонтаж бетонной плитки у «Ростка».

«Установлены наружные инвентарные леса для выполнения работ по очистке и обеспылеванию поверхности стилобата, на объект поставлены плиты для осуществления мощения, проведена подготовка в части комплектования материалами для переустройства водопровода. На данный момент осуществляется демонтаж системы стеклянных полотен и металлических креплений стелы с барельефом», — пояснили в мэрии.

В пресс-службе добавили, что затем проектом запланировано устройство пешеходной эспланады в верхней зоне набережной.

«Предусматривается оборудование плиточного покрытия, оформление приствольных кругов деревьев, установка малых архитектурных форм и городских скульптур, замена осветительного оборудования, монтаж механизированной системы полива газонов, дополнительная посадка древесных и кустарниковых пород растений», — отметили в городской администрации.

Монумент «Росток» был воздвигнут в Пензе в 1967 году. Изготовлен из нержавеющей стали. Его высота составляет 25 метров.