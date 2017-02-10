Проект реконструкции детской железной дороги в Пензе разработают в 2017 году Общество

Пенза, 10 февраля 2017. PenzaNews. Проект реконструкции пензенской детской железной дороги будет разработан в 2017 году с учетом инфраструктурных особенностей. Об этом сообщил заместитель начальника Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по взаимодействию с органами власти Сергей Блохин в ходе встречи с мэром Пензы Виктором Кувайцевым, состоявшейся в городской администрации в пятницу, 10 февраля.

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщает пресс-служба мэрии, также были рассмотрены вопросы, связанные с содержанием подземного пешеходного перехода у железнодорожного вокзала, развитием внутреннего туризма, установкой средств видеоконтроля на переездах, а также развитием территории вблизи Пензы-I.

Подводя итог встречи, Виктор Кувайцев поблагодарил Сергея Блохина за сотрудничество.

«Надеюсь, что наша дальнейшая работа будет выстроена в соответствии с намеченным планом», — сказал глава администрации Пензы.