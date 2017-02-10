Заложенных в бюджете денег на фото- и видеофиксацию нарушений ПДД хватит лишь до сентября Общество

Пенза, 10 февраля 2017. PenzaNews. Система фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения не сможет работать в Пензенской области на протяжении всего 2017 года без дополнительного финансирования. Об этом сообщил начальник управления МВД России по региону генерал-майор полиции Юрий Рузляев.

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«В текущем году на обеспечение деятельности данной системы запланировано выделение 124 млн. рублей, ожидаемые расходы на оказание почтовых услуг и предоставление информации по выявленным правонарушениям — около 180 млн. рублей. Необходимость в дополнительном финансировании составляет 56 млн. рублей. При их отсутствии запланированные средства будут израсходованы уже к сентябрю», — сказал он в ходе 41-й сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в пятницу, 10 февраля.

Юрий Рузляев отметил, что в 2016 году предусмотренные денежные средства были освоены уже в первом полугодии.

«Решение вопроса о дополнительном финансировании затянулось на три месяца, в связи с чем более 70 тыс. правонарушителей не удалось привлечь к ответственности ввиду истечения срока давности, а в областной бюджет не поступило более 30 млн. рублей», — уточнил он.

Руководитель УМВД обратил внимание на то, что за последние два года только с использованием систем автоматической фиксации административных правонарушений были назначены штрафы на сумму около 600 млн. рублей, в 2016-м в бюджет перечислено свыше 200 млн. рублей.

«Со своей стороны в условиях значительного сокращения личного состава мы изыскали возможность и ввели семь штатных единиц для обработки данных систем автоматической фиксации. В настоящее время этой работой заняты 16 человек. Фактически они работают на пополнение бюджета Пензенской области», — подчеркнул Юрий Рузляев.

По его словам, несмотря на нововведения в законодательстве, граждане в ряде случаев не могут воспользоваться скидкой в размере 50% при оперативной оплате штрафа за нарушение ПДД.

«В прошедшем и текущем году мы сталкиваемся с проблемой несвоевременной доставки «Почтой России» писем с постановлениями о наложении штрафов нарушителям правил дорожного движения, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы в адрес управления. В некоторых случаях это не позволило гражданам воспользоваться правом на 50-процентную скидку при своевременной оплате штрафа», — сказал генерал-майор полиции.

Юрий Рузляев отметил, что с февраля 2017 года к обработке писем дополнительно подключена компания «Информационные системы Поволжья».