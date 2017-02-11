Нежелание платить алименты закончилось для мужчины лишением прав и уголовным делом Общество

Пенза, 11 февраля 2017. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении неплательщика алиментов из Никольского района Пензенской области, на которого другие меры, принятые судебными приставами, не оказали должного влияния.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по региону Яна Загребельная, мужчина накопил долги по алиментам в размере свыше 100 тыс. рублей.

«По итогам рассмотрения протокола по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» мужчине было назначено наказание в виде 60 часов обязательных работ. Он их отработал, однако денег у ребенка от этого не прибавилось. Ограничения в праве выезда за пределы России и в праве управления транспортным средством также были проигнорированы злоумышленником до некоторых пор», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что впоследствии мужчина попался за рулем в нетрезвом виде, в связи с чем суд лишил его водительских прав на срок 1,5 года и обязал заплатить 30 тыс. рублей штрафа.

«На этом черная полоса для должника не закончилась. Прошло два месяца после отработки обязательных работ, но молодой человек так и не начал платить алименты. В связи с этим в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», предусматривающая наказание вплоть до 1 года лишения свободы», — отметила Яна Загребельная.