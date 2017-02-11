В Пензе в день 28-й годовщины со дня вывода войск из Афганистана почтут память погибших Общество

Пенза, 11 февраля 2017. PenzaNews. Мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, пройдут в Пензе 14 и 15 февраля.

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Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, во вторник, 14 февраля, в доме молодежи состоится концерт патриотической песни.

На следующий день горожане возложат цветы и венки к могилам павших воинов на Ново-Западном кладбище.

В 10.00 память погибших почтут у мемориала «Разорванная звезда», в 11.00 — у «Афганских ворот».

В 12.00 в доме молодежи будет открыта выставка «Русский мундир», в которую вошли фотографии, газеты и мундиры начиная с Первой мировой войны и заканчивая современностью.

Также на базе учреждения состоится мероприятие с участием воспитанников военно-патриотических клубов и учащихся. Они будут соревноваться в перетягивании каната, стрельбе из длинноствольного пневматического оружия, метании ножей, поднятии гири, командных прыжках через скакалку. Будет работать полевая кухня.