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Мэр предложил продлить время работы уличных фонарей у вокзала Пенза-I

15:14 | 11.02.2017 | Общество

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Пенза, 11 февраля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил главе администрации Железнодорожного района Олегу Денисову обсудить с руководством вокзала возможность пересмотра графика уличного освещения, чтобы привести его в соответствие с общегородским.

Мэр предложил продлить время работы уличных фонарей у вокзала Пенза-I

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В настоящее время на площади слишком рано отключается наружное освещение, что создает определенные неудобства для горожан», — отметил он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в субботу, 11 февраля.

Виктор Кувайцев также напомнил о необходимости установки дополнительных светильников и проведения своевременной очистки территорий у вокзала от снега.

«Привокзальная площадь должна быть достаточно освещена и ухожена, чтобы как жителям, так и гостям нашего города было комфортно», — цитирует мэра пресс-служба городской администрации.
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