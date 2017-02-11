Мэр предложил продлить время работы уличных фонарей у вокзала Пенза-I Общество

Пенза, 11 февраля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил главе администрации Железнодорожного района Олегу Денисову обсудить с руководством вокзала возможность пересмотра графика уличного освещения, чтобы привести его в соответствие с общегородским.

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«В настоящее время на площади слишком рано отключается наружное освещение, что создает определенные неудобства для горожан», — отметил он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в субботу, 11 февраля.

Виктор Кувайцев также напомнил о необходимости установки дополнительных светильников и проведения своевременной очистки территорий у вокзала от снега.

«Привокзальная площадь должна быть достаточно освещена и ухожена, чтобы как жителям, так и гостям нашего города было комфортно», — цитирует мэра пресс-служба городской администрации.