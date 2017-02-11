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Пенсионерка лишилась денег после переписки с незнакомцем в соцсети «Одноклассники»

16:11 | 11.02.2017 | Общество

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Пенза, 11 февраля 2017. PenzaNews. 60-летняя жительница Колышлейского района Пензенской области лишилась 48 тыс. рублей после переписки с незнакомцем в социальной сети «Одноклассники».

Пенсионерка лишилась денег после переписки с незнакомцем в соцсети «Одноклассники». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам женщины, неизвестный написал ей о возможности получить бонус за пользование банковской картой. В переписке с автором сообщения она указала реквизиты своей карты. Вскоре после этого пенсионерка обнаружила, что с ее счета списаны деньги», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что по факту интернет-мошенничества организована проверка.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.
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