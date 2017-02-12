В Пензенской области пени по налогу на имущество физлиц будут начислять с 1 мая Общество

Пенза, 12 февраля 2017. PenzaNews. Пеня на сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц, подлежащему уплате за налоговый период 2015 года, будет исчисляться в Пензенской области начиная с 1 мая 2017 года. Соответствующий региональный закон принят на сессии Заксобрания, состоявшейся в минувшую пятницу, 10 февраля.

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Он вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2016 года.

«С 2015 года на территории Пензенской области применяется новый порядок исчисления налога на имущество физических лиц, в соответствии с которым налоговая база определяется исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения, а не инвентаризационной. B соответствии с положениями Налогового кодекса РФ, налог на имущество физлиц за 2015 год необходимо было оплатить не позднее 1 декабря 2016-го. В случае неуплаты, начиная со 2 декабря, за каждый день просрочки неплательщикy начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка России», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального парламента.

В Законодательном собрании добавили, что федеральный закон дает право регионам, на территории которых налог на имущество физлиц исчисляется исходя из кадастровой стоимости, самостоятельно устанавливать, что пеня может начисляться с мая 2017 года.

«Данная отсрочка позволит жителям региона, не получившим вовремя уведомления об уплате налога, либо имеющим вопросы к налоговой службе и Росреестpу, уладить все возникшие проблемы и уплатить налог за 2015 год до 1 мая 2017 года без пени», — пояснили в пресс-службе.