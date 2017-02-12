Мэр Пензы остался доволен темпами строительства детсада в Заре Общество

Пенза, 12 февраля 2017. PenzaNews. Работы по строительству здания детского сада на 175 мест в микрорайоне Заря города Пензы ведутся по графику. К такому выводу пришел мэр Виктор Кувайцев по итогам встречи с руководителем подрядной компании «АлексСтрой», депутатом гордумы Алексеем Савичевым в воскресенье, 12 февраля.

Фото: Penza-gorod.ru

Глава администрации города убедился, что к настоящему времени построен первый этаж. На 70% обустроен монолитный пояс между первым и вторым этажами. Половина первого этажа перекрыта плитами.

Готов фундамент под будущую котельную, монтаж которой планируется начать в марте.

Предполагается, что к устройству наружных коммуникаций приступят в 20-х числах февраля. Материалы для этих целей полностью закуплены.

«Работы ведутся по графику. Нет никаких опасений, что он [данный объект] не будет выполнен», — сказал Виктор Кувайцев после осмотра стройплощадки.

По его словам, оптимально возвести детсад к середине лета.

«Нужно стремиться завершить строительство в июле, чтобы в августе презентовать объект», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии Пензы.