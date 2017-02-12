Ямы на дорогах Пензы заделают литой асфальтобетонной смесью
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Пенза, 12 февраля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил приступить к мелкоямочному ремонту с использованием литой асфальтобетонной смеси, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение дорожного полотна.
Фото: Penza-gorod.ru
«Эта технология позволяет проводить работы при низких температурах», — отметил он в ходе совместного осмотра дорог с директором департамента ЖКХ города Андреем Скрипкиным в воскресенье, 12 февраля.
В свою очередь руководитель учреждения проинформировал мэра о намеченных объемах мелкоямочного ремонта.
«Планируется в зимний период времени провести работы по устранению аварийных разрушений на общей площади около 7 тыс. кв. метров», — сообщил Андрей Скрипкин.
Как сообщает пресс-служба администрации города, для этих целей в распоряжении МУП «Пензадормост» имеется два рециклера. Кроме того, приобретен кохер, позволяющий проводить мероприятия по восстановлению аварийных участков за один замес литой асфальтобетонной смеси на площади до 75 кв. метров.