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Ямы на дорогах Пензы заделают литой асфальтобетонной смесью

12:42 | 12.02.2017 | Общество

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Пенза, 12 февраля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил приступить к мелкоямочному ремонту с использованием литой асфальтобетонной смеси, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение дорожного полотна.

Ямы на дорогах Пензы заделают литой асфальтобетонной смесью

Фото: Penza-gorod.ru

«Эта технология позволяет проводить работы при низких температурах», — отметил он в ходе совместного осмотра дорог с директором департамента ЖКХ города Андреем Скрипкиным в воскресенье, 12 февраля.

В свою очередь руководитель учреждения проинформировал мэра о намеченных объемах мелкоямочного ремонта.

«Планируется в зимний период времени провести работы по устранению аварийных разрушений на общей площади около 7 тыс. кв. метров», — сообщил Андрей Скрипкин.

Как сообщает пресс-служба администрации города, для этих целей в распоряжении МУП «Пензадормост» имеется два рециклера. Кроме того, приобретен кохер, позволяющий проводить мероприятия по восстановлению аварийных участков за один замес литой асфальтобетонной смеси на площади до 75 кв. метров.
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