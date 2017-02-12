Ямы на дорогах Пензы заделают литой асфальтобетонной смесью Общество Пенза, 12 февраля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил приступить к мелкоямочному ремонту с использованием литой асфальтобетонной смеси, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение дорожного полотна. Фото: Penza-gorod.ru «Эта технология позволяет проводить работы при низких температурах», — отметил он в ходе совместного осмотра дорог с директором департамента ЖКХ города Андреем Скрипкиным в воскресенье, 12 февраля. В свою очередь руководитель учреждения проинформировал мэра о намеченных объемах мелкоямочного ремонта. «Планируется в зимний период времени провести работы по устранению аварийных разрушений на общей площади около 7 тыс. кв. метров», — сообщил Андрей Скрипкин. Как сообщает пресс-служба администрации города, для этих целей в распоряжении МУП «Пензадормост» имеется два рециклера. Кроме того, приобретен кохер, позволяющий проводить мероприятия по восстановлению аварийных участков за один замес литой асфальтобетонной смеси на площади до 75 кв. метров. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

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