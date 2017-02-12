В зоопарке Пензы белый медведь устроил охоту на карасей на глазах у посетителей Общество

Пенза, 12 февраля 2017. PenzaNews. Белый медведь, обитающий в пензенском зоопарке, устроил охоту на карасей на глазах у детей и взрослых в рамках показательного кормления в воскресенье, 12 февраля.

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«Когда из лотка прямо в воду посыпались шустрые караси, косолапый не растерялся. Он ловко хватал их, мелких съедал прямо под водой, а более крупных вытаскивал на бортик бассейна и уже там смаковал добычу», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте зверинца.

В нем добавляется, что, когда рыба закончилась, медведь по кличке Белый, сделал на прощание несколько кувырков, вылез из воды и отправился отдыхать.

Планируется, что следующим подобным мероприятием станет день рождения бурых медведей Матвея и Захара 25 февраля.