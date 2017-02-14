Реконструкцию 12-километрового участка трассы М5 в обход Пензы завершат в 2017 году Общество

Пенза, 14 февраля 2017. PenzaNews. Строительство развязки, расположенной на восточном въезде в Пензу и позволяющей без лишних временных затрат выехать с улицы Чаадаева на федеральную трассу М5 по направлению к селу Чемодановка, планируется завершить в III квартале 2017 года.

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Как сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор», данный участок является частью масштабного для региона проекта, включающего в себя реконструкцию трассы М5 с 634 по 645 километры со строительством двух транспортных развязок.

Одна из них уже открыта, что позволило развести автомобильные потоки на пересечении федеральной автодороги с улицей Аустрина. Благодаря такой схеме движения сократилось время в пути от Бессоновского района до Пензы.

Ввод в эксплуатацию второй развязки, как ожидается, позволит решить проблему транспортных заторов на выезде из города в часы пик, особенно в выходные и праздничные дни.

Реконструкция дороги производится с расширением проезжей части до четырех полос — две в одну сторону общей шириной 7,5 метров и две в другую с пятиметровой разделительной полосой и обочинами шириной 3,75 метра.

Если в настоящее время интенсивность движения автодороги составляет более 20 тыс. автомобилей в сутки, то после завершения ремонтных работ она увеличится в два раза.

Кроме того, в рамках проекта введен в эксплуатацию путепровод через железную дорогу, завершаются работы по реконструкции моста через реку Суру.

Для бесперебойного движения на трассе в районе комплекса объектов дорожного сервиса на 634 км построен пешеходный путепровод протяженностью около 87 погонных метров, полностью исключающий пересечение автомобилей и пешеходов.

Всего на протяжении реконструируемого участка трассы намечено установить более 40 км барьерных ограждений, примерно 150 сигнальных столбов и около 500 дорожных знаков.

При нанесении дорожной разметки применяется термопластик для обеспечения световозвращения в темное время суток.

Последним этапом реконструкции обхода Пензы станет проведение работ по биологической рекультивации, укреплению, обустройству и освещению автодороги.