Получить водительское удостоверение в Пензе теперь можно в 4 офисах МФЦ Общество

Пенза, 14 февраля 2017. PenzaNews. Автолюбители теперь могут получить российские национальные водительские удостоверения в четырех офисах многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ) Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства экономики региона.

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«Замена водительского удостоверения в МФЦ осуществляется в связи с истечением срока действия, изменением персональных данных, износом или повреждением, а также утратой. На данный момент [с 1 февраля 2017 года] услугой воспользовались более 150 жителей региона», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в ближайшее время данная услуга будет запущена во всех МФЦ Пензенской области.