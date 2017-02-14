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Получить водительское удостоверение в Пензе теперь можно в 4 офисах МФЦ

17:36 | 14.02.2017 | Общество

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Пенза, 14 февраля 2017. PenzaNews. Автолюбители теперь могут получить российские национальные водительские удостоверения в четырех офисах многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ) Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства экономики региона.

Получить водительское удостоверение в Пензе теперь можно в 4 офисах МФЦ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Замена водительского удостоверения в МФЦ осуществляется в связи с истечением срока действия, изменением персональных данных, износом или повреждением, а также утратой. На данный момент [с 1 февраля 2017 года] услугой воспользовались более 150 жителей региона», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в ближайшее время данная услуга будет запущена во всех МФЦ Пензенской области.
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