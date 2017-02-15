Воины-интернационалисты навсегда останутся героями — Виктор Кувайцев Общество

Пенза, 15 февраля 2017. PenzaNews. Воины, исполнявшие долг за пределами Отечества, навсегда останутся в памяти россиян героями. Такое мнение выразил мэр Пензы Виктор Кувайцев, обращаясь к жителям города по случаю 28-й годовщины вывода советских войск из Афганистана.

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«В День памяти о россиянах, исполнявших воинский долг за пределами Отечества, мы вспоминаем не только ветеранов афганской войны, но и соотечественников, принимавших участие в вооруженных конфликтах за пределами страны. Мы чтим воинов, с честью и достоинством выполнивших свой интернациональный долг и всех тех, кто не вернулся из зон локальных конфликтов», — отметил глава администрации Пензы.

Он поблагодарил воинов-интернационалистов за доблесть, отвагу, мужество, героизм и подвиги.

«Для нас вы были, есть и навсегда останетесь героями! От всей души желаю вам крепкого здоровья, удачи и успехов во всех делах. Спокойствия, мира и уюта вашим домам, благополучия и счастья вашим семьям», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.