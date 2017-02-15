Субсидируемые полеты из Пензы намечено выполнять в Казань, Нижний Новгород, Киров и Ижевск Общество

Пенза, 15 февраля 2017. PenzaNews. Четыре маршрута из Пензы — в Казань, Нижний Новгород, Киров и Ижевск — включены в перечень субсидируемых. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации в среду, 15 февраля.

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Таким образом, маршрутная сеть программы субсидирования региональных воздушных перевозок на территории России расширена до 124 направлений.

По данным Федерального агентства воздушного транспорта, увеличение числа направлений произошло за счет экономии средств бюджета, образовавшейся по итогам первого месяца реализации программы субсидирования.

Кроме того, по собственным заявлениям авиакомпаний из перечня были исключены три субсидируемых маршрута: «Иркутск — Томск», «Новосибирск — Кызыл» и «Хабаровск — Зея».

Также экономия образовалась за счет переноса авиаперевозчиками дат открытия полетов по ряду направлений на более поздние сроки.

Высвободившиеся бюджетные ассигнования в размере 257 млн. рублей Росавиация направила на субсидирование новых маршрутов, количество которых до настоящего времени составляло 102.