Пензенцев предупредили о мошенниках, которые действуют под видом приставов Общество

Пенза, 16 февраля 2017. PenzaNews. Жителям Пензенской области следует проявлять повышенную бдительность в связи с поступлением на компьютеры пользователей Интернета мошеннических писем, отправленных якобы от управления ФССП России.

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В тексте письма говорится о том, что ФССП России извещает гражданина о необходимости срочного погашения задолженности, а в случае невозврата денег у человека будет арестовано имущество. Также в тексте указывается ссылка, перейдя по которой якобы можно ознакомиться с постановлением. При этом начало ссылки дублирует настоящий сайт ФССП России.

«Переходя по ссылке, гражданам предлагается загрузить архивный файл, содержащий вирус, который может не детектироваться современными антивирусными средствами», — прокомментировала ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по региону Яна Загребельная.

Она уточнила, что в случае, если пользователь, попался на уловку мошенников, ему необходимо обратиться в правоохранительные органы.

«Самый лучший способ обезопасить себя от мошеннических схем — самостоятельно обратиться за информацией о задолженности к официальному сайту УФССП России. В разделе «Узнайте о своих долгах» можно получить достоверную и безопасную информацию о существующей задолженности», — добавила собеседница агентства.