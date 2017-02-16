Главным редактором РИАПО назначен Владимир Ельников Общество

Пенза, 16 февраля 2017. PenzaNews. Владимир Ельников, который в период с 2002 по 2012 годы трудился в реготделении «Единой России», в том числе в должности начальника отдела по агитационно-пропагандистской работе, назначен главным редактором ГАУ «Региональное информационное агентство Пензенской области».

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«Сейчас основные усилия направлены на оформление документов, связанных с регистрацией ГАУ», — сказал ИА «PenzaNews» Владимир Ельников, комментируя свое назначение и первоочередные задачи на посту руководителя учреждения.

Он добавил, что на данный момент штатное расписание до конца еще не сформировано, поэтому точно неизвестно, сколько именно человек будут трудиться в агентстве.

«Сам сайт [регионального информационного агентства Пензенской области] молодой, работает около полугода. Понятно, что у читателей сформировались свои мнения относительно него. Мы их сейчас собираем, чтобы сделать ресурс более удобным», — пояснил собеседник агентства.

Владимир Ельников подчеркнул, что не является сторонником кардинальных реформ и нацелен на работу с теми исходными данными, которые имеются.

«Есть площадка, она уже действует. На ней есть информация, в том числе из районов. У каждого из них своя страница, которую сам район может заполнять, и они это делают», — отметил главред.

Он добавил, что некоторые сообщения, несмотря на интересные информационные поводы, теряются в общем потоке региональных новостей, и одной из задач РИАПО как раз является привлечение к ним внимания аудитории.

«В Пензенской области, да и в других регионах, какая-либо положительная новость о конкретном предприятии считается рекламой. Сейчас, например, столкнулся — на одном из заводов открывается новая линия, это дополнительные рабочие места. При этом большинство СМИ не будут просто так об этом писать, а наше информационное агентство может это делать. Такие новости читаемы, они всегда интересны людям на местах», — пояснил главный редактор РИАПО.

Вместе с тем он уточнил, что, возможно, сайт агентства не будет ограничиваться исключительно новостями и начнет активно использовать другие форматы подачи информации.

При этом Владимир Ельников сделал акцент на том, что интернет-ресурс будет действовать в правовом поле и вскоре пройдет установленную законом процедуру регистрации как сетевое издание.

Отвечая на вопрос ИА «PenzaNews» о том, сможет ли ГАУ «РИАПО» конкурировать с частными СМИ, главный редактор уточнил, что такой задачи не стоит, как и нет пока цели выйти на самоокупаемость.

«Надо быть реалистом: продвижение сайтов подвержено определенным технологиям. Многими из них мы не будем пользоваться принципиально. Гнаться за посещаемостью и прочее — такой задачи нет», — резюмировал Владимир Ельников.