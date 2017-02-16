В Пензе проведут бал для пенсионеров Общество

Пенза, 16 февраля 2017. PenzaNews. Губернаторский бал для людей преклонного возраста «Приглашение к танцу» планируется провести на базе учреждения культуры «Пензаконцерт» в марте.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе правительства Пензенской области, в мероприятии примут участие активные пенсионеры со всего региона. На бал пригласят не только представителей танцевальных студий, но и любителей.

Перед началом танцевального вечера в филармонии пройдет небольшой концерт органной музыки, а затем представители старшего поколения переместится на площадку киноконцертного зала «Пенза».

Откроет бал эстрадно-джазовый ансамбль под управлением Юрия Белоногова. После этого выступят музыканты – учащиеся пензенского колледжа искусств.

Для участников и зрителей планируется подготовить познавательную программу об истории танца. С танцевальными концертными номерами выступят сами пенсионеры.