20:48:46 Четверг, 16 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
РЕЙТИНГИ СМИ «Медиалогия» включила ИА «PenzaNews» в топ-5 самых цитируемых медиаресурсов Пензенской области

В Пензе проведут бал для пенсионеров

16:49 | 16.02.2017 | Общество

Печать

Пенза, 16 февраля 2017. PenzaNews. Губернаторский бал для людей преклонного возраста «Приглашение к танцу» планируется провести на базе учреждения культуры «Пензаконцерт» в марте.

В Пензе проведут бал для пенсионеров. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе правительства Пензенской области, в мероприятии примут участие активные пенсионеры со всего региона. На бал пригласят не только представителей танцевальных студий, но и любителей.

Перед началом танцевального вечера в филармонии пройдет небольшой концерт органной музыки, а затем представители старшего поколения переместится на площадку киноконцертного зала «Пенза».

Откроет бал эстрадно-джазовый ансамбль под управлением Юрия Белоногова. После этого выступят музыканты – учащиеся пензенского колледжа искусств.

Для участников и зрителей планируется подготовить познавательную программу об истории танца. С танцевальными концертными номерами выступят сами пенсионеры.
Актуальное
Читайте также
В Пензе проверят информацию о женщине-инвалиде, живущей в подвале В Пензенской области объявлен творческий конкурс для школьников «Победа далекая и близкая»
В Пензе 160 подростков посвятят в юнармейцы Аграрии Мокшанского района обсудили предстоящую посевную кампанию
На Южной поляне в Пензе «Opel» въехал в маршрутку №89 В Пензе столкнулись трактор, маршрутка и грузовик
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама