В Пензе 160 подростков посвятят в юнармейцы Общество

Пенза, 16 февраля 2017. PenzaNews. Церемония посвящения 160 воспитанников военно-патриотических клубов области в ряды всероссийского детско-юношеского общественного движения «Юнармия» состоится в актовом зале Пензенского государственного университета в пятницу, 17 февраля.

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Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, в рамках первой части мероприятия, которое начнется в 11.00, подросткам вручат отличительные значки и покажут концерт.

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После этого юнармейцы возложат цветы к мемориалу на территории пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева, совершат экскурсию по музею и примут участие в слете реготделения движения.

С июня 2016 года в Пензенской области в пилотном режиме функционирует региональное отделение «Юнармии». В настоящее время в реализации проектов движения принимают участие свыше 10 школ региона.

В число опорных площадок для развития «Юнармии» вошли клуб «Вымпел» на базе дворца детско-юношеского творчества, школы №36 и №17 в Пензе, мокшанская средняя школа №1, никольская школа №2, школа села Вазерки Бессоновского района, школа №9 в Каменке и школа №8 Кузнецка. Также данное патриотическое движение будут развивать в школах Пригородного, Верхнем Ломове и Кондоле.