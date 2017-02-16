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В Пензенской области объявлен творческий конкурс для школьников «Победа далекая и близкая»

17:46 | 16.02.2017 | Общество

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Пенза, 16 февраля 2017. PenzaNews. Творческий конкурс для школьников «Победа далекая и близкая», посвященный 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, пройдет в Пензенской области.

В Пензенской области объявлен творческий конкурс для школьников «Победа далекая и близкая»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона, он будет проводиться в два этапа.

Сначала школьники представят свои творческие работы на местном уровне. Этот этап будет проходить с 1 по 31 марта. Затем лучшие творческие работы оценят на региональном этапе, который состоится с 8 по 25 апреля.

Конкурс проводится по трем номинациям. Учащиеся 7–11 классов могут представить на суд жюри проект, с 4 по 11 классы — литературные работы, а для учащихся 1–5 классов предусмотрена номинация «Лучший рисунок или плакат».

Награждение победителей и лауреатов конкурса состоится в Законодательном собрания Пензенской области в мае.
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