Мэр Пензы поручил организовать работу психологов с детьми, состоящими в «группах смерти» Общество

Пенза, 16 февраля 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев считает, что дети, состоящие в так называемых «группах смерти» в социальных сетях, в которых несовершеннолетних подстрекают к самоубийству, должны получить квалифицированную помощь психологов и педагогов.

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Проблему влияния соцсетей на девиантное поведение в ходе заседания антитеррористической комиссии города, состоявшегося в четверг, 16 февраля, затронул начальник управления образования Пензы Юрий Голодяев.

Он сообщил, что классные руководители проводят мониторинг личных аккаунтов учеников, в результате удалось выявить подростков, состоящие в группах, где несовершеннолетних призывают к суициду.

Как отметил Виктор Кувайцев, к этому вопросу нельзя подходить формально.

«С подростками и их родителями должны работать психологи и педагоги», — цитирует мэра пресс-служба администрации Пензы.