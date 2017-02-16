В Пензе создана памятка на 15 страницах о блокировании опасной для детей информации в сети Общество

Пенза, 16 февраля 2017. PenzaNews. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Пензенской области разработала памятку по реагированию на информацию в Интернете, причиняющую вред здоровью и развитию детей.

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Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, она была представлена на встрече прокурора области Натальи Канцеровой с ректорами вузов, состоявшейся в четверг, 16 февраля.

Памятку, которая в общей сложности заняла 15 страниц, можно скачать в Интернете.

В ней отмечается, что она разработана для работников социальных служб, педагогов, родителей, представителей общественных организаций и граждан, являющихся пользователями сети.

Памятка представляет собой инструкцию по подаче заявки в Роскомнадзор о блокировании сайта или отдельной интернет-страницы, на которой содержатся сведения, подпадающие под действие ст. 5 федерального закона №436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29 декабря 2010 года.

Также пользователям предлагается сообщить в комиссию об успешных фактах блокирования интернет-страниц, содержащих опасную информацию.

«Совместными усилиями мы можем многое!» — гласит девиз, размещенный на заключительной странице памятки.