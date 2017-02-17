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Арбитражный суд Пензенской области в 2016 году рассмотрел на 5% больше гражданских дел

12:15 | 17.02.2017 | Общество

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Пенза, 17 февраля 2017. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области рассмотрел в 2016 году на 5% дел, возникающих из гражданских правоотношений, больше по сравнению с уровнем предыдущего года. Об этом сообщил председатель суда Константин Друзь в ходе совещания в пятницу, 17 февраля.

Арбитражный суд Пензенской области в 2016 году рассмотрел на 5% больше гражданских дел. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он уточнил, что было рассмотрено 11 тыс. 74 дела этой категории.

«Увеличение количества рассмотренных дел произошло по следующим категориям споров: возникающим из договоров купли-продажи, перевозке, хранении, признании права собственности», — пояснил Константин Друзь.

Председатель суда отметил, что также было рассмотрено 93 корпоративных спора.

«Увеличилось количество рассмотренных заявлений об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов — с 28 в 2015 году до 40 в 2016 году», — добавил он.

По словам Константина Друзя, было рассмотрено 3 тыс. 390 дел по экономическим спорам, возникающим из административных правоотношений.

«Их количество по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 11%. Уменьшение количества дел в первую очередь обусловлено налоговым законодательством, в связи с чем сократилось количество дел о взыскании обязательных платежей и санкций», — добавил председатель суда.
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