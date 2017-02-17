В Пензенской области стали чаще оспаривать решения Госжилстройтехнинспекции и ФОМС Общество

Пенза, 17 февраля 2017. PenzaNews. Количество дел по оспариванию предписаний и решений Госжилстройтехнинспекции Пензенской области и территориального фонда ОМС увеличилось в Арбитражном суде в 2016 году. Об этом сообщил председатель суда Константин Друзь в ходе совещания в пятницу, 17 февраля.

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По его словам, количество дел по оспариванию ненормативных актов выросло на 39% — с 403 в 2015 году до 648 в 2016-м.

«В основном связано это увеличение с поступлением многочисленных заявлений управляющих компаний к Госжилстройтехинспекции об оспаривании предписаний, в которых содержались требования о перерасчете платы за коммунальные услуги», — пояснил председатель суда.