Объект торговли вблизи сквера «Три гвоздики» в Пензе возводят с нарушениями — прокуратура Общество

Пенза, 17 февраля 2017. PenzaNews. Строительство торгового объекта неподалеку от сквера «Три гвоздики» в Пензе ведется с нарушениями. К такому выводу пришли работники прокуратуры.

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«В ходе проведенной в августе 2016 года прокуратурой Ленинского района Пензы проверки был выявлен факт незаконного строительства объекта недвижимости по адресу: улица Карпинского, 37, площадью около 2 тыс. кв. метров вместо положенных 325 кв. метров», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что разрешение на строительство было выдано депутату пензенской гордумы Сергею Лисоволу.

«Поскольку застройщиком являлся гражданин, информация о выявленных нарушениях была направлена в Госжилстройтехинспекцию Пензенской области и региональное управление Росреестра», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова добавила, что в результате Сергей Лисовол был оштрафован по двум статьям КоАП РФ — ст. 7.1 КоАП РФ «Самовольное занятие земельного участка» и ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ «Нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий)», оба штрафа оплачены.

По ее словам, контрольная прокурорская проверка показала, что на земельном участке с кадастровым номером 58:29:4003002:11650, который находится в пользовании двух граждан в связи с переуступкой Сергеем Лисоволом прав по договору аренды, продолжается возведение торгового объекта.

«При этом ограждение расположено за границами указанного земельного участка и частично заходит еще на пять, предоставленных Лисоволу для благоустройства прилегающей территории, а также на часть участка, находящегося в ведении органа местного самоуправления. То есть, эти земельные участки, приспособленные под строительную площадку, используются не по целевому назначению», — пояснила Светлана Артамонова.

Она отметила, что их принудительное изъятие собственником не осуществляется, полномочия по взысканию неосновательного обогащения мэрией не реализуются.

Старший помощник прокурора региона добавила, что в декабре 2016 года гражданам, в пользовании которых находится участок, в нарушение ст. 51 Градостроительного кодекса РФ было выдано разрешение на строительство объекта площадью 1 тыс. 944 кв. метра.

«При этом в составе проектной документации отсутствовал проект организации работ по сносу или демонтажу самовольно возведенного объекта, а также решение и санитарно-эпидемиологическое заключение главного государственного санитарного врача региона об изменении размера санитарно-защитной зоны до 16 метров, тогда как необходимая защитная зона до жилых домов составляет 50 метров. Кроме того, для возводимого объекта не обеспечено достаточное количество парковочных мест. В связи с выявленными нарушениями градостроительного, земельного, санитарно-эпидемиологического законодательства прокурором Ленинского района Пензы главе администрации города внесено представление, в Ленинский районный суд направлен административный иск об отмене выданного разрешения на строительство», — резюмировала Светлана Артамонова.