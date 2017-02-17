Стало известно расписание полетов из Пензы в Симферополь, Сочи и Анапу Общество

Пенза, 17 февраля 2017. PenzaNews. Расписание авиарейсов, которые будут выполняться в Симферополь, Сочи и Анапу в летний период, утверждено в аэропорту Пензы.

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Перевозку пассажиров в этих направлениях будут осуществлять две компании — «Ижавиа» на самолетах ЯК-42 и «Саратовские авиалинии» на воздушных судах Ан-148.

В направлении Анапы с помощью «Саравиа» можно улететь с 18 июня по 10 сентября по воскресеньям. В Пензу самолеты будут отправляться в 17.10, обратно на юг — в 20.20.

В Сочи планируют летать оба перевозчика.

«Ижавиа» будет выполнять рейсы с 3 июня по 30 сентября по субботам: в 8.30 — из Сочи в Пензу, в 11.30 — в обратном направлении.

«Саратовские авиалинии» будут варьировать частоту полетов в зависимости от даты. Самолет из Пензы в Сочи будет отправляться в 21.50: в период с 4 по 11 июня — только по воскресеньям, с 12 по 28 июня — по средам и воскресеньям, с 29 июня по 17 сентября — по средам, пятницам и воскресеньям, с 22 по 29 сентября — по пятницам и воскресеньям.

Из Сочи в Пензу рейсы будут выполняться в 3.20: с 5 по 12 июня — по понедельникам, 15 июня — в четверг, с 19 июня по 16 сентября — по понедельникам, четвергам и субботам, с 18 по 30 сентября — по понедельникам и субботам.

Также обе авиакомпании планируют летать в Симферополь.

В расписание включено по одному рейсу «Ижавиа» из Пензы в столицу Крыма с 6 июня по 26 сентября — по вторникам в 10.40, а также обратно — с 5 июня по 25 сентября по понедельникам в 19.40.

У «Саратовских авиалиний» расписание меняется в зависимости от даты полета. Улететь из Пензы в Симферополь можно будет в 21.50: с 27 мая по 4 июня — по субботам, с 8 июня по 16 сентября — по вторникам, четвергам и субботам, с 18 по 30 сентября — по вторникам и субботам.

Из Симферополя в Пензу рейсы будут выполняться в 3.20: с 28 мая по 4 июня — по воскресеньям, с 9 по 17 июня — по средам, пятницам и воскресеньям, с 20 сентября по 1 октября — по средам и воскресеньям.

«Саратовские авиалинии» уже начали продажу билетов, у компании «Ижавиа» она стартует в предстоящую субботу, 18 августа.