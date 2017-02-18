Прокуратура выявила нарушения ведения соцпаспортов в 12 сельсоветах Пензенской области Общество

Пенза, 18 февраля 2017. PenzaNews. Прокуратура Пензенского района выявила нарушения при ведении социальных паспортов в 12 сельсоветах Пензенской области.

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«Вопреки утвержденным форме и порядку формирования и ведения социальных паспортов сельсоветов в Воскресеновском, Алферьевском, Богословском, Большееланском, Ермоловском, Засечном, Ленинском, Оленевском, Саловском, Старокаменском сельских советах социальные паспорта не содержат всех необходимых данных. В них не в полной мере заполнены разделы «Демография», «Занятость населения», «Пенсионное обеспечение», «Здравоохранение», «Жилищный фонд». Полностью отсутствуют данные в разделах «Доходы и оплата труда», «Охрана труда» и «Правонарушения», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что социальные паспорта Кондольского и Кучкинского сельсоветов полностью не соответствует установленной форме.

«Кроме того, в них отсутствуют сведения о занятости населения, доходах и оплате труда, о правонарушениях, об образовании, культуре и спорте, пенсионном обеспечении, здравоохранении, социальной защите населения, жилищном фонде, ряд сведений о демографии, то есть практически вся информация, которая должна содержаться в социальном паспорте муниципального образования», — уточнила собеседница агентства.

По ее словам, администрациями сельских советов не в полной мере реализуются полномочия в части организации сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы, что негативно отражается на работе по профилактике преступлений, правонарушений и бытового дебоширства.

«По выявленным нарушениям главам администраций 12 сельских советов прокурором района внесены представления об устранении нарушений закона, которые находятся на рассмотрении», — отметила Светлана Артамонова.