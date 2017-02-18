Прилепин назвал паранойей слова о том, что его деятельность на Донбассе является пиаром Общество

Пенза, 18 февраля 2017. PenzaNews. Известный российский писатель Захар Прилепин, на которого с начала текущей недели обрушился шквал критики после известия о его деятельности в качестве замкомандира батальона спецназа по работе с личным составом армии самопровозглашенной Донецкой народной республики и присвоении внеочередного звания майора, назвал паранойей слова о том, что его пребывание в ДНР является пиар-акцией.

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«Это все выказывает в этих людях несведущих персонажей, потому что они как-то думают, что можно создать целый батальон — это несколько сот людей, вооружить его, получить офицерское звание, наградное оружие, совершить множество разнообразных действий, вывести этот батальон на позиции ради того, чтобы появилось пять сюжетов про книгу «Взвод». Человек должен быть абсолютно безумен либо просто не в курсе всей этой ситуации», — прокомментировал он корреспонденту ИА «PenzaNews» в ходе визита в Пензу, где в субботу, 18 февраля, во дворце культуры имени Ф.Э. Дзержинского прошла презентация его книги «Взвод».

Захар Прилепин подчеркнул, что тот, кто следит за его судьбой, знает что на Донбассе он работает давно и «вращается в очень серьезных кругах».

«Я советник [главы ДНР Александра] Захарченко, я давно ношу форму, я давно ношу оружие. Это значит, что я задумал где-то там в 2014 году, что через три года я напишу книгу «Взвод», получу майора, соберу батальон? Паранойя в чистом виде — вот все, что я могу сказать по этому поводу», — сказал он.

Вместе с тем писатель признал, что тот факт, что он собрал свой батальон, широкой общественности стал известен совсем недавно.

«Не очень давно, да. Тут я уже никак не могу оправдаться», — отметил Захар Прилепин.

По его словам, репортаж, вызвавший большой резонанс как в России, так и на Украине, предложил снять его товарищ военкор Александр Коц, который приехал в ДНР в недельную командировку.

«Я не ожидал, честно говоря, что будет такой эффект, потому что в чем разница между советником Захарченко и замкомбата? Там даже по статусу я был выше», — сказал Захар Прилепин.

Писатель добавил, что жена попросила его в связи с поднявшейся в СМИ шумихой ни перед кем не оправдываться и ничего не объяснять, потому что «есть Бог, который знает, что и как происходило».

«Но Вы меня спросили, я Вам ответил: в этом никакого замысла не было», — резюмировал он.