Более 20% пензенцев считают, что на 23 февраля лучше дарить подарочный сертификат — опрос Общество

Пенза, 20 февраля 2017. PenzaNews. Более 20% жителей Пензенской области полагают, что самый лучший подарок для мужчины на 23 февраля — подарочный сертификат. Таковы результаты опроса, проводившегося на сайте ИА «PenzaNews» в период с 6 по 19 февраля 2017 года, в котором приняли участие 423 пользователя, в том числе 382 — из Пензы и области.

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При этом почти столько же респондентов выбрали ответ «Смартфон»: он стал вторым по популярности.

За то, чтобы устроить в День защитника Отчества романтический вечер, проголосовали чуть более 14% опрошенных.

Вариант «Одежда и аксессуары» понравился почти 12% участников онлайн-голосования.

Более 9% респондентов предположили, что лучшим подарком для мужчины станет или открытка, или парфюмерия.

Вариант ответа «Другое» набрал более 12%.

Затруднились с ответом чуть менее 4% респондентов.