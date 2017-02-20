Пензенский губернатор предложил установить памятник матери Общество

Пенза, 20 февраля 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев предложил установить в Пензе памятник матери.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я думаю, это нужно в обязательном порядке сделать, потому что каждого из нас родила мама, дала образование, воспитание, […] поставила на ноги», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 20 февраля.

Глава региона отметил, что для проработки этой идеи необходимо создать рабочую группу или проектный офис.

Иван Белозерцев поручил мэру Виктору Кувайцеву взять этот вопрос под свой контроль.

По мнению губернатора, памятник матери в Пензе можно установить за год-полтора.

«Во всяком случае, к чемпионату мира [по футболу 2018 года] он должен стоять», — добавил Иван Белозерцев.