В Пензе для двоих наркозависимых разработаны индивидуальные программы реабилитации Общество

Пенза, 20 февраля 2017. PenzaNews. Члены пензенского межведомственного консилиума разработали программы индивидуальной комплексной реабилитации для двоих наркозависимых граждан — мужчины и женщины, ранее обратившихся за поддержкой в кабинет социальной помощи.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» заместитель начальника управления организации соцобслуживания населения и работы с инвалидами Минтруда Пензенской области Ольга Спиридонова, в первую очередь возник вопрос с трудоустройством.

«Здесь подключается центр занятости. Осуществляются консультирование, профориентационные мероприятия, потом возможна даже переподготовка. Она требовалась как раз в этих двух случаях, потому что люди уже длительное время не работали», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в рамках реабилитации наблюдение будут осуществлять сотрудники наркологической больницы, участковые, а также психологи.

«Если есть несовершеннолетний ребенок, то подключаются специалисты системы образования, которые дают рекомендации по педагогическому сопровождению, но мы не разглашаем эти сведения. Мы работаем с семьей, помогаем им справиться с проблемами родительства, следим, чтобы был организован досуг ребенка», — отметила Ольга Спиридонова.

По ее словам, при необходимости наркозависимым оказывают социальную помощь, например, при оформлении различных пособий.

«Такая работа ведется не так давно, но уже себя зарекомендовала», — сказала представитель Минтруда.

Ольга Спиридонова пояснила, что помощь могут также оказывать как созависимые — это чаще всего родственники, так и референтные лица, способные повлиять на человека, проходящего реабилитацию.

«Это может быть брат, который успешен и готов помочь, или кто-то из представителей духовенства, если человек прислушивается к их мнению и готов к исправлению через духовную составляющую», — сказала собеседница агентства.

Она сообщила, что готовность наркозависимых к сотрудничеству внушает оптимизм.

«Такая модель, можно сказать, уникальная в Пензенской области выбрана, потому что каждый регион самостоятельно выбирает, как осуществлять комплексную реабилитацию», — резюмировала Ольга Спиридонова.