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В Пензе похоронен военнослужащий, погибший в Сирии — СМИ

19:57 | 20.02.2017 | Общество

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Пенза, 20 февраля 2017. PenzaNews. 31-летний майор Павел Козаченко, который геройски погиб при выполнении боевого задания в Сирии, похоронен в Пензе. Об этом сообщается на информационно-развлекательном ресурсе «Наш город».

В Пензе похоронен военнослужащий, погибший в Сирии — СМИ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На портале отмечается, что церемония прощания с покойным состоялась в минувшее воскресенье, 19 февраля, в центре культуры и досуга, куда пришли несколько сотен человек — родные морского пехотинца, члены организации «Воинское братство», курсанты артиллерийского института, кадеты, представители казачества, а также губернатор Иван Белозерцев и мэр Виктор Кувайцев.

По имеющимся свдениям, Павел Козаченко в составе спецгруппы находился рядом с Пальмирой, где российские военнослужащие должны были ликвидировать представителей террористической группировки ИГИЛ [в арабском варианте — ДАИШ, деятельность запрещена в России]. Во время выполнения задания он погиб, подорвавшись на установленном бандитами фугасе.

Дата, когда это произошло, не уточняется.

Вместе с тем в понедельник в Минобороны России сообщили о четверых российских военных советниках, которые погибли в Сирии при подрыве автомобиля на фугасе 16 февраля. Еще двое получили ранения, за их жизнь борются российские военные медики.

По данным ведомства, автоколонна сирийских войск, в которой был и автомобиль с российскими военными советниками, следовала из района аэродрома Тияс к городу Хомсу. После того как машина, в которой находились российские военнослужащие, проехала около 4 км, сработал радиоуправляемый заряд.

Как сообщает «Интерфакс», всего за время российской военной операции в Сирии, которая началась 30 сентября 2015 года, погибли более двух десятков российских военнослужащих и медиков.
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