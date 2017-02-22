В Пензе депутат предложил стимулировать заполнение дальних мест на парковке у облбольницы Общество

Пенза, 22 февраля 2017. PenzaNews. Депутат Пензенской городской думы Денис Желиховский предложил продумать вопрос о стимулировании водителей оставлять свой транспорт не у входа в областную клиническую больницу имени Н.Н. Бурденко, а активнее использовать возможности новой парковки, занимая на ней в том числе дальние места.

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«Может быть, стоит какие-то информационные стенды разместить о том, что существует этот проезд с организованными парковочными местами. Да, они находятся на расстоянии 50–100 метров, но они недозаполняются. Люди привыкают, что можно ставить перед входом в областную больницу, из-за этого получается нагромождение машин, а дальше они не проезжают», — отметил он в ходе 31-й очередной сессии гордумы в среду, 22 февраля.

По мнению депутата, многие жители Пензы просто не знают о существовании парковочных мест позади здания больницы.

«Я периодически проезжаю через это место. Те парковочные пространства, которые были организованы муниципалитетом в сторону артиллерийского института и дороги, соединяющей с [улицей] Маршала Крылова, […] не заполняются», — сказал Денис Желиховский.