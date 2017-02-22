В Пензе состоялось торжественное мероприятие ко Дню защитника Отечества Общество

Пенза, 22 февраля 2017. PenzaNews. Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню защитника Отечества, состоялось в Пензе в среду, 22 февраля.

Фото: Pnzreg.ru

В нем приняли участие ветераны войн и Вооруженных сил РФ, руководители воинских частей и силовых ведомств, курсанты Пензенского артиллерийского инженерного института, представители военно-патриотических клубов и общественных организаций.

Обращаясь к собравшимся, губернатор Иван Белозерцев подчеркнул, что защита Родины во все времена была священным долгом и почетной обязанностью каждого мужчины.

«Мы гордимся великими полководцами и бесстрашными рядовыми воинами, сохранявшими на протяжении столетий суверенитет государства и свободу его граждан, крепившими оборонную мощь нашей страны. Навсегда сохранится в памяти бессмертный подвиг советских солдат и офицеров во время Великой Отечественной войны. Их мужество и стойкость, вера в победу служат ярким примером патриотизма», — сказал он.

Глава региона отметил, что в области уделяется большое внимание подготовке молодежи к службе в армии.

«Радует, что у молодежи есть стремление служить в Вооруженных силах России, ратным трудом крепить оборонное могущество нашего государства», — добавил Иван Белозерцев.

В ходе мероприятия были награждены представители воинских частей Пензенского гарнизона, сообщает пресс-служба регионального правительства.