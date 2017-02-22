В Пензе директор МУПа наказан после приема на работу экс-чиновника Общество

Пенза, 22 февраля 2017. PenzaNews. Директор МУП «Специализированное бюро по коммунальному обслуживанию населения города Пензы» Вадим Костин наказан за нарушение законодательства при трудоустройстве бывшего чиновника.

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«Вопреки требованиям ст. 12 федерального закона «О противодействии коррупции» информация о заключении МУПом трудового договора с бывшим служащим администрации Ленинского района в орган местного самоуправления новым работодателем в установленный срок направлена не была», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что в отношении руководителя учреждения и самого МУПа как юридического лица были возбуждены дела об административных правонарушениях.

«Виновным лицам судом назначено наказание в виде штрафов в размере 20 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно», — добавила собеседница агентства.

По словам Светланы Артамоновой, по итогам рассмотрения представления прокурора, внесенного директору МУП «Спецбюро», были приняты меры к устранению нарушений, один человек привлечен к дисциплинарной ответственности.