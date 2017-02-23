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Россияне празднуют День защитника Отечества с особым чувством — Виктор Кувайцев

10:04 | 23.02.2017 | Общество

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Пенза, 23 февраля 2017. PenzaNews. Россияне с особым чувством празднуют День защитника Отечества, так как тот, кто стоит на страже интересов Родины, неизменно вызывает всеобщее уважение и пользуется заслуженным почетом. Такое мнение высказал мэр Пензы Виктор Кувайцев, поздравляя жителей города с праздником.

Россияне празднуют День защитника Отечества с особым чувством — Виктор Кувайцев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Во все времена мужество и честь отличали сильных духом людей, которые посвятили свою жизнь служению Отчизне и в разные годы, честно выполняя свой долг, продолжали славные традиции российского воинства. Мы по праву гордимся подвигом наших ветеранов, отстоявших свободу и независимость страны на фронтах Великой Отечественной войны. И сегодня они вносят неоценимый вклад в гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, в дело сохранения памяти о героических страницах истории державы. Мы восхищаемся стойкостью воинов-интернационалистов, солдат и офицеров, которые сейчас в ратном строю», — сказал глава администрации города.

Он добавил, что каждый, кто находится на боевом посту или занимается мирным делом, стремясь работать на благо родного города, своим трудом вносит вклад в приумножение богатства и славы великой России.

«Дорогие земляки! От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, верных соратников и единомышленников, надежного тыла и тепла семейного очага. Мира, добра и благополучия!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии Пензы.
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