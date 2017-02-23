В Тамалинском районе открыта мемориальная доска Николаю Харитонову Общество Пенза, 23 февраля 2017. PenzaNews. Мемориальная доска участнику боевых действий в Чечне Николаю Харитонову открыта на здании школы в селе Волчий Враг Тамалинского района Пензенской области. Фото: Rtamala.pnzreg.ru Деньги на ее изготовление собрали неравнодушные жители, в числе которых учитель истории средней школы рабочего поселка Тамала Марина Железнякова и ветераны боевых действий. Как сообщается на сайте районной администрации, участие в церемонии открытия приняли родственники Николая Харитонова, представители власти и общественности. Харитонов Николай Николаевич родился в селе Куликовка Тамалинского района Пензенской области в 1980 году. Погиб 4 октября 1999 года во время прохождения срочной службы при выполнении боевого задания в станице Червленая Чеченской Республики. Похоронен в селе Куликовка. Награжден Орденом мужества посмертно. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

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