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В Тамалинском районе открыта мемориальная доска Николаю Харитонову

11:50 | 23.02.2017 | Общество

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Пенза, 23 февраля 2017. PenzaNews. Мемориальная доска участнику боевых действий в Чечне Николаю Харитонову открыта на здании школы в селе Волчий Враг Тамалинского района Пензенской области.

В Тамалинском районе открыта мемориальная доска Николаю Харитонову

Фото: Rtamala.pnzreg.ru

Деньги на ее изготовление собрали неравнодушные жители, в числе которых учитель истории средней школы рабочего поселка Тамала Марина Железнякова и ветераны боевых действий.

Как сообщается на сайте районной администрации, участие в церемонии открытия приняли родственники Николая Харитонова, представители власти и общественности.

Харитонов Николай Николаевич родился в селе Куликовка Тамалинского района Пензенской области в 1980 году.

Погиб 4 октября 1999 года во время прохождения срочной службы при выполнении боевого задания в станице Червленая Чеченской Республики.

Похоронен в селе Куликовка.

Награжден Орденом мужества посмертно.
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